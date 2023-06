LASK verstärkt sich mit einem Rückkehrer

"Es ist schön, wieder hier zu sein." Andres Andrade kehrt nach zwei Saisonen zum LASK zurück. 2021 war der Nationalteamverteidiger aus Panama von den Athletikern zu Bielefeld gewechselt, nun spielt er wieder für die Schwarz-Weißen. „Andres verfügt als Linksfuß mit seiner Schnelligkeit, seiner körperlichen Präsenz und seiner Größe über ein Profil, das schwer zu finden ist. Zudem kennt er unseren Klub bestens – daher lag es für uns auf der Hand, ihn von einer Rückkehr zum LASK zu überzeugen", erklärte Sport-Geschäftsführer Raodvan Vujanovic die Rückholaktion. Mit seiner Qualität und der Erfahrung, die er in Deutschland sammeln konnte, wird er uns definitiv weiterhelfen."

Zwei Abstiege in Folge

In Bielefeld lief es für den 24-Jährige sportlich nicht wie gewünscht: Er kam auf 46 Einsätze, nach zwei Abstiegen sind die Ostwestfalen nun in der 3. Liga aufgeschlagen. Nun geht er wohl mit Felix Luckeneder in den Zweikampf um die Position links neben Abwehrchef Philipp Ziereis. Für den LASK absolvierte Andrade von 2019 bis 2021 58 Pflichtspiele. Er unterschrieb bis Sommer 2027.

Bald könnten die nächsten Vollzüge dürften bald folgen: Bei Mittelfeldspieler Ivan Ljubic (von Sturm Graz), Stürmer Moussa Kone (von Nimes) und Saidussy Ba (von Leipzig) fehlen wie berichtet nur noch die offiziellen Bestätigungen.

Mehr zum Thema LASK LASK Die wichtigste Regel für den neuen LASK-Trainer Thomas Sageder muss es gelingen, die Einflüsse von außen abzublocken Die wichtigste Regel für den neuen LASK-Trainer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.