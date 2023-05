Ab 17 Uhr live: LASK empfängt Austria Wien

Der LASK will im letzten Heimspiel der Saison noch einmal jubeln

Im letzten Heimspiel der Saison will der LASK nach bisher drei Unentschieden gegen die Austria erstmals voll anschreiben. Dadurch, dass mit Jürgen Werner erstmals der frühere LASK-Vizepräsident mit den Violetten in der Raiffeisen-Arena gastiert, erhält das Spiel zusätzliche Brisanz. Wir berichten ab 17 Uhr per Liveticker:

