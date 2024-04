Der Urfahraner Markt verspricht eine wilde Fahrt hoch über Linz

90.000 Besucher suchten im vergangenen Jahr am Urfahraner Frühjahrsmarkt auf den Karussellen den Adrenalinrausch, feierten im Festzelt oder schlenderten gemütlich über das Areal an der Donaulände. was ist los? bietet einen Überblick, was am „Urfix“ heuer geboten wird: Die schwindelerregendste Attraktion ist der „Jules Verne Tower“: Das 80 Meter hohe Kettenkarussell bietet einen weiten Blick über die Landeshauptstadt. Das Ringelspiel ist trotz der beachtlichen Höhe