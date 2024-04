Michael Hager: Der siebente Baumeister des Linzer Doms

Eine gewisse Kühle und Finsternis habe der Linzer Mariendom ausgestrahlt, erinnert sich Michael Hager an seine erste Begegnung mit der größten Kirche Österreichs in den 1990er Jahren. Damals besuchte der gebürtige Welser die HTL in der Landeshauptstadt und es gab beispielsweise keinen Domplatz. "Der Mariendom wurde sehr stiefmütterlich behandelt", sagt Hager.