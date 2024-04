Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN DIETSCH

Steht ein Präsident über dem Gesetz oder gelten für ihn dieselben Regeln wie für alle Amerikaner? Während sich der Supreme Court mit dieser Grundsatzfrage befasste, saß Donald Trump in New York auf der Anklagebank. In Arizona geht die Justiz gegen mutmaßlichen Wahlbetrug vor.