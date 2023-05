Jürgen Werners Rückkehr auf die Gugl

Noch ungleicher könnten die Voraussetzungen für den Heimspiel-Saisonabschied von Fußball-Bundesligist LASK am Pfingstsonntag (17 Uhr) gegen die Wiener Austria nicht sein. Während es für die Schwarz-Weißen, die auf dem dritten Platz einzementiert sind, zumindest tabellarisch um nichts mehr geht, ist die Wiener Austria voll im Kampf um die Europacup-Millionen involviert. Mit Platz vier wäre man fix in der Conference-League-Quali, bei Platz fünf müsste man davor zusätzlich noch Österreich-intern gegen ein Team aus der Aufstiegsgruppe antreten. Und als Sechster würde man überhaupt ganz leer ausgehen. Umso wichtiger wären am Sonntag die Punkte in Linz.

Natürlich erhält das Spiel eine zusätzliche Brisanz, weil mit Jürgen Werner erstmals der frühere LASK-Vizepräsident mit den Violetten in der Raiffeisen-Arena gastiert. Negative Zwischentöne wird es am Sonntag weder von ihm noch von LASK-Präsident Siegmund Gruber geben – und das ist auch nicht gespielt. Die Gesprächsbasis ist gut, man begegnet sich ja auch im Tagesgeschäft automatisch. Vor allem aber haben sich beide Seiten weiterentwickelt. Der LASK hat sich von Werner emanzipiert. Die Mannschaft, die heuer den dritten Platz einfahren konnte, trägt die Handschrift von Werners Nachfolger Radovan Vujanovic. In der "Stammelf" mit den meisten Einsatzminuten ist nur das Quartett Alexander Schlager, Rene Renner, Peter Michorl und Keito Nakamura bereits vor Werners Sperre im Juni 2021 im Kader gewesen. Wobei Nakamura erst ab Herbst 2021 unter Trainer Andreas Wieland regelmäßig zum Einsatz kam.

Dass man den dritten Platz und den damit verbundenen Fixplatz in der Europacup-Gruppenphase bereits im drittletzten Saisonspiel fixieren könnte, hätte zu Saisonbeginn jeder unterschrieben. Viele hatten nach Platz acht in der Vorsaison ja bereits den kompletten Absturz des LASK prophezeit. Wobei Trainer Didi Kühbauer auch keine Wunder vollbracht hat, wenn man sich vor allem an jene Partien zurückerinnert, in denen der LASK das volle Leistungspotenzial ausgeschöpft hat – und das war zu selten der Fall. Der LASK hat auch vor diesem Spiel die nächsten langfristigen Schritte gesetzt. Sascha Horvath (bis 2027), Rene Renner (bis 2026) und Robert Zulj (bis 2027) haben gestern ihre Verträge langfristig verlängert.

Bei der Austria wird aufgeräumt

Auf der anderen Seite hat Werner die Austria sportlich trotz der Turbulenzen rund um die Präsidenten-Neuwahl (der Geschäftsführer der Wien Holding, Kurt Gollowitzer, folgt dem Deutschen Frank Hensel) und dem Lizenz-Theater, das dem Geschäftsführer Wirtschaft, Gerhard Krisch, den Job kosten wird, gut in die Spur gebracht. Platz drei aus der Vorsaison war dennoch nicht zu wiederholen, weil es bei den Violetten zu viele Baustellen gab und gibt. Dazu gehört auch die automatische Bremse der Wiener Vereine, für jede Entscheidung diverse Gremien befragen zu müssen. Eine flache Hierarchie gibt es nicht. Werner hat sich zuletzt gut positioniert, in die erste Reihe gestellt und auch die Ellbogen ausgefahren, um seine Forderungen durchzusetzen.

Die Kritik nach der kontrovers diskutierten Entlassung von Ex-Trainer Manfred Schmid hat er bewusst auf sich gezogen und mit Michael Wimmer einen Trainer installiert, der für Werners Spielphilosophie steht. Dass Haris Tabakovic die Rolle des Torjägers einnimmt, die eigentlich für Ex-LASK-Spieler Marko Raguz angedacht gewesen wäre, erleichtert die Arbeit ebenfalls. Die Aufbruchstimmung in Wien ist spürbarer als noch im Herbst. In den beiden ausstehenden Partien gegen den LASK und den FC Salzburg wird man diesen Rückenwind auch brauchen, um den vierten Tabellenplatz halten zu können.

