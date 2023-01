30 Minuten machten Wiesinger und dem LASK Hoffnung

Am 9. April 2022 spielte Philipp Wiesinger zuletzt für den LASK. Neun Monate lief der Verteidiger seitdem einem Comeback nach - wegen einer Schambeinentzündung und einer Knöchelverletzung fehlte der 28-Jährige den Athletikern den gesamten Herbst.

Eigentlich sollte er schon während der WM-Pause in das Mannschaftstraining einsteigen, doch ein weiterer Eingriff am Knöchel verschob die Rückkehr. Beim Trainingslager in Belek war es dann soweit - und am letzten Tag stand er gegen Termalica Nieciecza (1:1) endlich wieder auf dem Feld.

Geduld ist gefragt

Nach einer halben Stunde war wie geplant Schluss. "Es war toll, endlich wieder mit den Jungs ein Spiel zu machen. Ich habe mich in den vergangenen Wochen schrittweise herangetastet, mehr und mehr Mannschaftstrainings absolviert und konnte mit dem Kurzeinsatz den nächsten Schritt machen", sagte Wiesinger gegenüber dem "kicker". Früher oder später soll Wiesinger im Frühjahr jene Verstärkung werden, auf die sich Trainer Dietmar Kühbauer schon am Ende des Herbstdurchgangs gefreut hatte. Überstürzen wird der LASK nichts.

Mehr zum Thema LASK In der Vorbereitung unbesiegt: LASK dreht Testspiel gegen Krakau BELEK. Im letzten Testspiel des Trainingslagers in Belek besiegt der LASK den polnischen Klub Wisla Krakau nach Rückstand mit 3:1. In der Vorbereitung unbesiegt: LASK dreht Testspiel gegen Krakau

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.