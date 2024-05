Kommt aus Hoffenheim: Erster Sommer-Neuzugang des LASK

Melayro Bogarde wechselt ablösefrei von der TSG Hoffenheim zum LASK und unterschreibt bis Sommer 2028.

Der 21-Jährige ist auf das defensive Mittelfeld spezialisiert, hat aber auch in der Abwehr gespielt. Den Großteil seiner Jugend verbrachte er bei Feyenoord Rotterdam. Schon als 17-Jähriger wechselte Bogarde zu Hoffenheim, bei denen er es auf 17 Profi-Einsätze brachte.

"Mit Melayro konnten wir einen sehr spannenden Spieler für uns gewinnen. Er ist ein flexibel einsetzbarer, junger Defensivspieler, der mit seinen Stärken perfekt in unser Profil passt. Wir sehen in ihm hohes Entwicklungspotenzial, weshalb wir uns bewusst für einen langfristigen Vertrag entschieden haben. Wir sind überzeugt, dass er eine absolute Bereicherung für unser Spiel werden kann", wird Sportvorstand Radovan Vujanovic in einer Aussendung zitiert.

" Der Verein hat sich enorm um mich bemüht und mir von Beginn an ein richtig gutes Gefühl gegeben. Die vorhandene Infrastruktur mit der Raiffeisen Arena hat mir ebenfalls sehr imponiert und ich bin überzeugt, hier ideale Bedingungen vorzufinden, um mich weiterzuentwickeln. Ich werde alles dafür geben, mich mit meinen Stärken bestmöglich einzubringen und der Mannschaft zu helfen", sagt Bogarde.

