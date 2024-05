Ein großer Gewinner unter Darazs: LASK bindet Spieler

Adil Taoui war zuletzt einer der großen Gewinner seit der Amtsübernahme von Trainer Thomas Darazs.

Nach langer Verletzungspause zeigte der Franzose zuletzt seine Klasse.

Die Aussendung des LASK im Wortlaut:

"Nach Florian Flecker verlängerte auch Adil Taoui seinen Vertrag beim LASK. Der 22-Jährige unterschrieb bei den Athletikern bis Sommer 2027.

Der ursprüngliche Kontrakt des Franzosen wäre noch bis 2025 gelaufen, nun einigte man sich auf eine vorzeitige Verlängerung um zwei weitere Jahre. Der Offensivspieler war im Herbst 2022 nach Stationen beim FC Toulouse, für den er seine ersten Einsätze in der Ligue 1 absolvierte, und beim SC Bastia zu den LASK Amateuren gewechselt. Sein Profidebüt für die Athletiker gab Taoui im März 2023 beim 3:2 gegen die WSG Tirol.

Heuer feierte der Youngster nach überstandener Knieverletzung sein Comeback und machte mehrfach mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Beim 2:1-Erfolg in Hartberg schaffte Taoui erstmals den Sprung in die Startformation, Gleiches gelang dem Franzosen in den darauffolgenden Partien gegen Rapid, in Klagenfurt und gegen Sturm. Beim 5:0 über die Hütteldorfer feierte er eine weitere Premiere und trug sich mit einem Tor und einem Assist zum ersten Mal in die Scorerliste ein."

Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport:

„Wir sind sehr froh, dass wir den Vertrag mit Adil vorzeitig verlängern konnten. Wir wissen um seine enormen Qualitäten, die er auch bei seinen Einsätzen in den vergangenen Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Dynamik und seinen Stärken im Dribbling und im Eins gegen Eins ist er für unser Spiel enorm wertvoll. Darüber hinaus passt er auch charakterlich sehr gut in die Mannschaft.“

Adil Taoui:

„Ich bin sehr glücklich, langfristig beim LASK bleiben zu können. Der Verein hat mir stets großes Vertrauen entgegengebracht. Ich freue mich sehr, dass ich zuletzt mehrfach die Möglichkeit erhalten habe, mich zu beweisen und meine ersten Einsätze von Beginn an absolvieren konnte. Ich möchte mit dem LASK in den nächsten Jahren noch sehr viel erreichen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir weiterhin erfolgreich sind.“

