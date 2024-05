Das ist der erste französische Staatsbesuch beim Nachbarn seit 24 Jahren. Das alleine darf es aber nicht bleiben. Ein Wendepunkt in den Beziehungen zueinander muss her. Präsident Macron und Kanzler Olaf Scholz betonen zwar oft die Wichtigkeit eines Schulterschlusses, doch in wichtigen Themen sind ihre Meinungen meilenweit voneinander entfernt.