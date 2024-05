 Lang, lang ist’s her

Es gibt Menschen, die einem einst sehr vertraut waren – und dann fast unbemerkt aus meinem Leben verschwunden sind. Doch irgendwann erinnert man sich an früher, an die damaligen Freundinnen und Begleiter. So wie kürzlich, als ich mich in einem lauschigen Gastgarten wiederfand – und mich auf die Suche nach meinen "alten" Schulfreunden machte, die zum Maturajubiläum eingeladen hatten.