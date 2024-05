Photovoltaik: Neun Länder, neun Regelungen

Der Branchenverband Photovoltaic Austria prangert einen "massiven Verbesserungsbedarf bei den Genehmigungsvoraussetzungen von PV-Anlagen" an. "PV-Anlagen müssen im ganzen Land gleich und einfach zu genehmigen sein", sagte Geschäftsführerin Vera Immitzer am Sonntag. Derzeit gebe es neun unterschiedliche Regelungen in neun Bundesländern, von Bauordnungen über den Naturschutz bis hin zum Elektrizitätsrecht.

Der Standort dürfe nicht darüber entscheiden, wie aufwendig es sei. Das vor eineinhalb Jahren angekündigte Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz solle Abhilfe schaffen. Ansonsten bleibe Österreich abhängig von fossiler Energie.

Während eine PV-Anlage etwa in Salzburg immer genehmigungsfrei sei, sofern sie von einem Fachunternehmen installiert wurde, sei eine PV-Anlage in Tirol bereits ab 50 kW anzeige- und ab 250 kW sogar genehmigungspflichtig. Anderes Beispiel laut PV Austria: Während eine PV-Anlage in Niederösterreich laut Bauordnung genehmigungsfrei ist, muss für dieselbe Anlage 100 Meter weiter über der Landesgrenze im Burgenland bereits ab 20 kW um Genehmigung durch den Bürgermeister angesucht werden. Dies verdeutliche einen "dringenden Handlungsbedarf nach einer einheitlichen Regelung", so Immitzer.

