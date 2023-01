LASK: Wiesinger feierte nach neun Monaten bei 1:1 ein Testspiel-Comeback

Thomas Goiginger erzielte das Tor der Schwarz-Weißen am letzten Tag des Trainingslagers in Belek, an dem der LASK noch ein zweites Testspiel absolvieren wird.

Philipp Wiesinger feierte bei den Linzern nach neun Monaten Verletzungspause ein Testspiel-Comeback. Der Verteidiger wurde plangemäß nach etwa einer halben Stunde ausgewechselt. Auch Branko Jovicic feierte beim LASK ein Startelf-Comeback.

Im Spiel ging Termalica in Führung: Nach einem Angriff über den linken Flügel landete der Ball im Rückraum bei Kacper Karasek, der unhaltbar für Tobias Lawal traf (31.). Die Antwort der Athletiker folgte nach zehn Minuten: Goiginger nahm sich aus rund 25 Metern ein Herz und versenkte den Ball im linken unteren Eck – Ausgleich (41.).

Im zweiten Testspiel des Tages treffen die Linzer auf Wisla Krakau (13 Uhr im Live-Stream auf nachrichten.at).

Mehr zum Thema LASK LASK Vier Wochen vor dem Ankick sind beim LASK schon die Sitzplätze ausverkauft LINZ. In genau vier Wochen kickt der LASK in der Raiffeisen-Arena auf der Gugl eine neue Ära an. Vier Wochen vor dem Ankick sind beim LASK schon die Sitzplätze ausverkauft

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.