Selbst in der Hand

Immer mehr Menschen kapieren, wie wichtig Klimaschutz und wie ernst die Lage sei. Das sagt Steyrs Umweltstadträtin Katrin Auer und hofft, dass der Klimaneutralitätsfahrplan der Stadt einstimmig beschlossen wird. Damit könnte Auer gar nicht so weit danebenliegen. Denn was an konkreten Maßnahmen in diesem 24-seitigen Papier enthalten ist, dem müsste selbst ein Klimawandel-Skeptiker – gar Leugner? – wie FP-Vizebürgermeister Helmut Zöttl zustimmen können. Oder wie es Kurt Prack von den