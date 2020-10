"Wenn wir vom Gas heruntergehen, reicht das gegen die Admira nicht"

"Es gibt Tage, da geht man besser gar nicht außer Haus." Die Worte von Wolfsbergs Trainer Ferdinand Feldhofer nach dem 2:4 seines Teams gegen St. Pölten passten auch zur Leistung der SV Guntamatic Ried beim 1:3 gegen die Admira. Es war eine Mischung aus mehreren Komponenten, die am Ende zur Niederlage führten.

Und Trainer Gerald Baumgartner versuchte erst gar nicht, das Spiel schönzureden. "Wenn wir vom Gas heruntergehen, dann reicht das gegen die Admira nicht, auch wenn der Unterschied nicht so groß war. Wir sind zu wenig in die Zweikämpfe gekommen, dadurch kamen wir auch zu selten gefährlich vor das Tor."

Dazu kamen auch noch unglückliche Gegentreffer. Alle drei Tore fielen aus Standardsituationen. Beim ersten Treffer durch Breuning (5.) klappte die Abseitsfalle nicht. Auch Torhüter Samuel Radlinger hatte nicht seinen besten Tag. Das 0:2 (23.) fiel nach einem Elfertor von Kerschbaum. "Ich habe ihn nicht berührt", sagte Radlinger nach dem Spiel über den Zweikampf mit Erwin Hoffer, bei dem er allerdings auch mit dem gestreckten Fuß voran herausgekommen war. Hoffer nützte die Gelegenheit und fiel im Strafraum. Beim 1:3 ging ein Tomic-Eckball direkt ins Netz, nachdem Radlinger den Ball schlecht berechnet hatte (66.).

Baumgartner: "Das passiert, wenn an einem Tag alles zusammenkommt. Ich bin mir nicht sicher, ob Tomic das genau so wollte. In dieser Phase waren wir nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 besser im Spiel. Der Gegentreffer war dann der Knackpunkt." In der Länderspielpause wird jetzt voll weitergearbeitet, am Donnerstag testen die Rieder gegen Amstetten. Baumgartner: "Mit den ersten drei Spielen war ich richtig zufrieden. Aus dem Spiel gegen die Admira müssen wir unsere Lehren ziehen und uns weiter verbessern."

Zwei Wechsel nach 30 Minuten

Mit Manuel Kerhe und Marcel Ziegl hatte Baumgartner bereits nach einer halben Stunde beim Stand von 0:2 zwei Routiniers vom Feld genommen. "Ich wollte ein Zeichen setzen, habe auch von einer Dreier- auf eine Vierabwehrkette umgestellt. Es hat ja danach auch besser funktioniert." Die Rieder Elfer-Festspiele gingen auch in diesem Match weiter. Neben der Admira erhielten auch die Rieder einen Strafstoß, den Marco Grüll gleich nach der Pause verwertete (49.). Am Ende war es aber zu wenig.

Am Transfermarkt wird sich heute in Ried nichts tun. Stürmer Sulley sollte bis zum Cupspiel gegen den WAC endlich die Freigabe haben. Die Auswahl an vertragslosen Spielern, die auch nach dem heutigen Transferschluss geholt werden können, ist größer denn je.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at