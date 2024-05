Kein Scherz: Kremsmünsters Maibaum ist eine Spende Anton Bruckners

Überraschung der Naturfreunde am Rathausplatz: Edwin Schierl, Vizebürgermeisterin Dagmar Fetz-Lugmayr, Claus Schwaiger und Gerhard Resl mit dem Anton-Bruckner-Maibaum

Der lateinische Spruch "Vere Dominus est in loco isto" steht über dem Eingang zur Kremsmünsterer Stiftskirche. Auf Deutsch: "Wirklich, der Herr ist an diesem Ort". Anton Bruckner komponierte seine berühmte Motette "Locus iste" am 11. August 1869 für die Einweihungsfeier der Votivkapelle im Linzer Dom. "Bruckner hat sein Werk einst Pater Oddo Loidol gewidmet", sagt Kremsmünsters Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Dagmar Fetz-Lugmayr, "und inspiriert wurde er von diesem Spruch, der zwischen den