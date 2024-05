Tribute-Band "Yet Another Floyd" feiert Comeback

Auftritt am 1. Juni in Ried

Nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden des langjährigen Schlagzeugers Charly Stockinger konnte mit Bernhard Probst ein Top-Musiker verpflichtet werden. Probst hat ein Bachelor- und Masterstudium für Schlagzeug/Percussion in Wien absolviert und bringt zudem umfangreiche Bühnenerfahrung aus zahlreichen Livebands mit.

Am 31. Mai treten die Musiker Reinhard Petershofer, Richy Zweimüller, Johnny Erler, Rudi Straubinger, Christian Schön, Franz Gangl, Ina Haslinger, Christiane Helml, Wolfgang Auinger und Bernhard Probst in Mank, Niederösterreich, auf.

Heimspiel beim KiK-Open-Air

Am Samstag, 1. Juni, absolviert "Yet Another Floyd" beim KiK-Open-Air in Ried ein echtes Heimspiel. Auf die Besucher wartet eine Zeitreise durch die mehr als 40 Jahre lange musikalische Geschichte von Pink Floyd. Informationen zur Tribute-Band: yetanotherfloyd.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper