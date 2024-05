Gülle-Prozess in Ried endete mit Diversion

Rund 120.000 Liter Gülle waren Anfang Juli in den Ötzlingerbach in Eberschwang und in der Folge in den Vockingerbach und in die Antiesen geflossen. Auf einer Länge von etwa 15 Kilometern wurde dadurch der Fischbesatz zur Gänze vernichtet. Einem Eberschwanger Landwirt, von dessen Hof die Gülle ausgetreten war, und einem weiteren Angeklagten, wurde das Vergehen der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt vorgeworfen.