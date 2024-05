Marcel Ziegl nach letztem Spiel für die SV Ried: "Es war ein riesengroßes Privileg"

Am Samstag wurde Marcel Ziegl in der Innviertel-Arena ein mehr als gebührender Abschied bereitet.

Es waren, wenig überraschend, sehr emotionale Szenen, die sich am Samstag in der Innviertel-Arena abspielten. Marcel Ziegl führte seinen Herzensverein ein letztes Mal mit der Kapitänsbinde am Arm aufs Spielfeld. In der vierten Minute, anlehnend an seine Rückennummer vier, wurde Ziegl ausgewechselt. Im Interview blickt der 31-Jährige auf sein letztes Match und seine Karriere zurück.