Postler sperrt sich ab Juli auf Wunsch selbst die Haustür auf

Technologiepartner ist die Firma Nuki. In einem ersten Schritt schaltet die Post 200 Nutzerinnen und Nutzer frei, die sich bereits angemeldet haben, weitere Kundinnen und Kunden sollen kontinuierlich dazu kommen. Und so soll das Ganze funktionieren: Für die Lieferung wird die Haus- oder Wohnungstür mit einem Smart Lock von Nuki ausgestattet. Via App wird die Berechtigung zur Wohnungsöffnung erteilt und vom Zusteller mit dessen mobilen Endgerät die Tür entriegelt und das Packerl auf einer eigenen Fußmatte abgestellt. Nach Verlassen der Wohnung wird diese wieder versperrt.

Aus dem Archiv: Wenn mehr als zehn Tage keine Post ins Haus flattert

Pakete werden auf Wunsch auch abgeholt

Voraussetzungen zur Teilnahme sind ein Mindestalter von 18 Jahren, eine Zustelladresse in Österreich und die Kompatibilität des Türschlosses mit dem Nuki Smart Lock. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Nutzer müssen für die Hardware - sofern sie nicht schon eine besitzen - einmalig 289 Euro zahlen. Die Empfangsoption der Vorzimmer-Zustellung ist immer kostenlos, verspricht die Post.

Aber die Postler kommen nicht nur zum Bringen, sondern auch zum Holen. "Im Zuge der Vorzimmer-Zustellung bietet die Post auch die Erweiterung ihres Abholservices um einen Wunsch-Platz im eigenen Vorzimmer an. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Pakete mit Retourenlabels oder Paketmarken versehen und die Post mit der Abholung beauftragen", so die Post. Die Pakete müssen dabei auf der speziellen Fußmatte platziert werden, damit die Zusteller wissen, welche Sendungen abzuholen sind.

