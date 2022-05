Monschein traf schon wieder gegen die Rieder

Eigentlich wäre das 1:1 der SV Guntamatic Ried gegen Altach kein Abstiegsduell gewesen. Ohne die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang wären die Innviertler mit 35:23-Punkten längst aller Abstiegssorgen entledigt.

Die 7517 Zuschauer in Altach, die allesamt Freikarten erhielten, sahen in der Anfangsphase ein flottes Spiel. Beide Teams waren bemüht, spielerische Lösungen zu finden. Die größeren Möglichkeiten fanden die Altacher vor: Erst brachte Bakary Nimaga einen scharfen Stanglpass von Monschein nicht mehr aufs Tor (16.), dann scheiterte Monschein selbst aus glänzender Position (31.). Der starke Ried-Verteidiger Tin Plavotic war grätschend zur Rettung geeilt. Die Führung gelang dann aber Ried.

Ante Bajic (li.) brachte die SV Ried in Altach mit 1:0 in Führung. Bild: GEPA

Nene lupfte den Ball ideal in den Lauf von Bajic, der das Spielgerät knapp vor Altach-Goalie Tino Casali in hohem Bogen ins Tor hob. Nach dem Seitenwechsel drückten die Altacher auf den Ausgleich. Nach einer Stunde scheiterte Johannes Tartarotti aus kurzer Distanz. Zehn Minuten später zappelte der Ball aber im Netz: Nuhiu verlängerte einen Corner an die zweite Stange, wo Monschein eiskalt aus kurzer Distanz unter die Latte traf (71.). Bereits beim 2:1-Sieg der Altacher in Ried hatte er getroffen. Im Finish konnte Samuel Sahin-Radlinger noch gegen die Altacher Edokpolor und Pape Ndiaye den Punkt festhalten.