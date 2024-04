5:0! LASK nimmt Rapid auseinander

Der LASK macht einen großen Schritt, die Saison als dritte Kraft hinter Sturm Graz und Salzburg zu beenden: Die Linzer fertigen am Sonntag Rapid Wien in der Raiffeisen-Arena mit 5:0 (3:0) ab.

Vor mehr als 17.000 Zuschauern eröffnet Marin Ljubicic per Elfmeter (31.) den Trefferreigen. Dem ist ein Handspiel von Roman Kerschbaum im eigenen Strafraum vorausgegangen.

Danach geht es Schlag auf Schlag: Erst erhöht Florian Flecker (36.) auf 2:0, nur zwei Minuten später erzielt Adil Taoui (38.) sein Premierentor für die Schwarz-Weißen.

"Chancentod" mit Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel setzt die Elf von Trainer Thomas Darazs gegen völlig überforderte Rapidler nach.

Sachsa Horvath (56.) und der zuletzt wegen seiner ausgelassenen Sitzer gegen Hartberg gescholtene Ljubicic treffen zum Endstand von 5:0.

Darasz nutzt die Schlussphase für den einen oder anderen Wechsel, so kommt etwa Armin Haider zu seinem Profi-Debüt. In der Nachspielzeit verfehlt Flecher mit einem Schuss aus spitzem Winkel nur knapp das 6:0.

Während der LASK den Vorsprung in der Tabelle auf Rapid auf acht Punkte ausbaut, ist bei den Rapidler das Selbstvertrauen vor dem am Mittwoch stattfindenden Cup-Finale gegen Sturm Graz in den Keller gerasselt.

