Schuldspruch für LASK-Kicker Boateng

Im langwierigen Gerichtsdrama um die Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen LASK-Neuzugang Jerome Boateng ist heute am Landgericht München I ein Urteil gefallen: Der 35-Jährige wurde von Richterin Susanne Hemmerich der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen und wird verwarnt.

Lesen Sie auch: LASK: Boateng spielt auch bei Schuldspruch

Zudem erhält Boateng eine Geldstrafe in Höhe von 200 000 Euro. Aber: Die Geldstrafe (40 Tagessätze à 5000 Euro) ist unter Vorbehalt. Boateng muss die Strafe erst zahlen, wenn er sich etwas zuschulden kommen lässt.

Damit kam der 35-jährige Fußball-Star glimpflich davon. Die Staatsanwaltschaft forderte ursprünglich eine Geldbuße in der Höhe von 1,12 Millionen Euro.

Richterin Hemmerich sprach von einer “toxischen Beziehung” zwischen Boateng und Shirin S., der Ex-Freundin Boatengs und Mutter der beiden Zwillingstöchter. “Ich will, und das wollte ich von Anfang an, dass für die beiden Mädchen Ruhe reinkommt. ” Der Fußballer sei aber kein notorischer Frauenschläger.

Vorfall im Karibik-Urlaub

Boateng wurde vorgeworfen, seine ehemalige Lebensgefährtin, mit der der Profi-Fußballer 13-jährige Zwillingstöchter hat, in einem gemeinsamen Karibik-Urlaub im Jahr 2018 attackiert zu haben. Der ehemalige deutsche Teamspieler habe seine Ex-Freundin mit einem Windlicht und einer Kühltasche beworfen, angespuckt, an den Haaren gezogen, ins Gesicht geschlagen und in den Kopf gebissen.

Die Frau habe Hämatome und Schürfwunden erlitten und sich an den Scherben des Lichtes geschnitten. Außerdem habe der Weltmeister von 2014 damit gedroht, dass die gemeinsamen Kinder in ein Heim kommen würden, sollte die Frau die Vorfälle zur Anzeige bringen.

"Wird bei uns Fußball spielen"

Der 35-Jährige war vom Amtsgericht München bereits 2021 zu einer Geldstrafe in der Höhe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden, zweitinstanzlich sprach das Landgericht München I dann eine Geldbuße von 1,2 Millionen Euro wegen Körperverletzung und Beleidigung aus. Wegen Rechtsfehler hob das Bayerische Oberste Landesgericht das Urteil dann auf.

Ende Mai unterschrieb der ehemalige Weltmeister Deutschlands überraschend bei Fußball-Bundesligist LASK. Schon im Vorfeld des Urteilsspruchs machte Geschäftsführer Siegmund Gruber klar, dass der 35-Jährige auch im Falle einer Verurteilung für die Athletiker auflaufen werde. "Solange das Gericht keine Strafe ausspricht, die Herrn Boateng die Berufsausübung verunmöglicht, wird er bei uns Fußball spielen und seinem Beruf nachgehen. Daran wird bei uns auch nicht gerüttelt", sagte der Klub-Boss im OÖN-Interview.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.