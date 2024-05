Von Journalisten und Islamisten

Das Leben als Reporter kann gefährlich sein. Bereits elf Journalisten starben heuer laut der Organisation "Reporter ohne Grenzen" weltweit bei der Ausübung ihres Berufes, 503 befinden sich in Haft. So weit sind wir in Österreich noch nicht, aber auch hierzulande wird die Arbeit für Journalisten nicht einfacher. Das wird auch in der Rangliste zur Pressefreiheit sichtbar, die "Reporter ohne Grenzen" heute, am Tag der Pressefreiheit, veröffentlicht hat.