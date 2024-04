Cup-Finale gegen Rapid: Sturm geht auf das Double los

Wer krönt sich am Mittwoch zum ÖFB-Cup-Sieger? Bundesliga-Tabellenführer Sturm Graz und Rapid rittern in Klagenfurt (17 Uhr, ORF 1) um den Pokal. Der Ex-Rieder und aktuelle Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker im OÖN-Gespräch. Wenn Sie es sich aussuchen könnten: Meisterteller oder Cup-Pokal?Andreas Schicker: Wir versuchen in den letzten vier Pflichtspielen, das Beste herauszuholen. Und wenn uns das gelingt, können wir vielleicht beide Titel nach Graz holen. Rapid kann sich ganz auf das