21 Meter lang, 11.600 handgeschriebene Wörter: Charles bekam Krönungsrolle überreicht

Kalligrafin Stephanie Gill arbeitete 56 Tage in Folge an der sogenannten Krönungsrolle, wie sie dem Paar bei der Übergabe im Buckingham-Palast sagte. Erstmals besteht die üppig dekorierte "coronation roll" aus Papier und nicht aus Tierhaut, entsprechend Charles' Haltung zum Tierschutz.

Charles zeigte sich bei der Präsentation beeindruckt. "Vielen Dank, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin", sagte der 75-Jährige im Gespräch mit der Kanzleileiterin der Krone, Antonia Romeo. Als seine Frau Camilla scherzte, sie brauche ihre Brille, um den Text lesen zu können, antwortete das britische Staatsoberhaupt: "Wenigstens ist es auf Englisch." Früher war der Text in Latein oder Französisch gehalten.

Lesen Sie auch: König Charles zeigte sich erstmals nach Krebsdiagnose wieder öffentlich

Genaue Beschreibung der Zeremonie

Das Dokument ist Teil einer jahrhundertealten Tradition, mit der die Krönung eines britischen Monarchen handschriftlich aufgezeichnet wird. Die Rolle enthält eine detaillierte Beschreibung der Zeremonie am 6. Mai 2023 in der Londoner Westminster Abbey und erwähnt alle, die an dem historischen Ereignis teilgenommen haben - von der Prozession über die Salbung und Krönung bis hin zur Beschreibung der wichtigsten Momente. Das Papier wird künftig im Nationalarchiv aufbewahrt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper