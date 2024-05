Start der Reifeprüfung: Von nervös bis tiefenentspannt

An Österreichs Schulen hat gestern die Zentralmatura begonnen.

Punkt 8.30 Uhr zückten gestern 6097 Schüler in Oberösterreich die Stifte, begann mit der schriftlichen Deutsch-Matura die heiße Phase der Reifeprüfungssaison. Beim Betreten des BRG Fadingerstraße in Linz ist Anja Traxler an diesem besonderen Tag schon nervös. Stunden später ist die 17-Jährige aber "glücklich, dass es vorbei und gut gelaufen ist". Gelassener waren hingegen zwei ihrer Klassenkameraden.