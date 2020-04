Wie geht es in der Fußball-Bundesliga weiter?

Die Fußball-Bundesliga ist die große Ausnahme: Während alle anderen Sportler auf Wettkämpfe warten müssen, darf einzig das Oberhaus angepfiffen werden – ohne Fans und mit strengen Vorgaben. Das hat das ÖFB-Präsidium (wie berichtet) am Mittwoch in seiner per Video-Konferenz geführten Sitzung entschieden.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler verlangt als Vorleistung ein Konzept der Bundesliga, danach werde das Gesundheitsministerium die Rahmenbedingungen per Verordnung festlegen.

Es steht im Raum, dass auch die Zweite Liga abgebrochen werden soll. Das heißt, es werde keinen Auf- und keine Absteiger geben. Damit würde der aktuelle Spitzenreiter SV Ried nicht aufsteigen dürfen.

In einer Klubkonferenz wurde am Donnerstag über die weitere Vorgehensweise beraten. Die Ergebnisse werden um 17:30 Uhr in einer Pressekonferenz präsentiert. Wir berichten im Anschluss aktuell.

