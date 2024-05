Salzburg-Kapitän Ulmer: "Das ist der schönste Beruf, den es gibt"

582 Pflichtspiele, 14 Meistertitel, neun Cupsiege, 29 Einsätze in der Champions League, 61 Mal in der Europa League auf Ballhöhe: Das sind die "Telemetrie-Daten" des einzigartigen Karrierewegs, den Andreas Ulmer beim Serienmeister FC Red Bull Salzburg in den vergangenen 15 Jahren zurückgelegt hat. Sein Abschied von den Bullen hat mindestens einen Schönheitsfehler: Ein halbstündiger Einsatz beim Heimspiel am 21. April gegen Austria Klagenfurt (4:2) endete mit einer Muskelverletzung.