Warum David Alabas Jubiläum im neuen Linzer Stadion wackelt

Jene Oberschenkelblessur, die sich David Alaba Mitte der ersten Halbzeit im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel von Real Madrid in Liverpool (5:2 für das „Weiße Ballett“) zugezogen hat, dürfte doch gravierender als ursprünglich angenommen sein.

Beim 30-jährigen Wiener wurde eine Muskelverletzung im distalen Drittel des rechten Bizeps femoris diagnostiziert. Sein Klub machte zwar keine Angaben zur Ausfallszeit, in spanischen Medien ist aber von einer rund einmonatigen Pause die Rede.

Alaba fehlt demnach in den wichtigen Matches gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid am Samstag und gegen den FC Barcelona (sowohl in Cup als auch Liga), das Retourmatch gegen Liverpool ist ebenfalls kein Thema.

Auch der Auftakt der EM-Qualifikation für die Endrunde 2026 in Deutschland ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Für Österreichs Teamkapitän werden die Duelle mit Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März) in der nagelneuen Linzer Raiffeisen-Arena zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

Alabas Ausfall schmerzt nicht nur Real Madrid, auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wäre er bitter - und für das Linzer Publikum sowieso. Einen Fußballer von Weltformat bekommt man in Oberösterreichs Landeshauptstadt nicht so oft zu sehen.

Der Defensiv-Allrounder, der in seiner grandiosen Karriere nicht weniger als 32 Titel gewonnen und einen Marktwert von 55 Millionen Euro zu Buche stehen hat, droht vorerst um sein Jubiläum umzufallen.

Aktuell hält er bei 98 Ländermatches. Würde er beide Partien auf der Gugl bestreiten, wäre der 100er im Team-Trikot perfekt. Derzeit sieht es nicht danach aus.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

