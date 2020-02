Europa League: Spielstand bei Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg

RB Salzburg und der LASK sind im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League am Donnerstag auswärts gefordert. Der österreichische Serienmeister tritt um 18.55 Uhr bei Eintracht Frankfurt an, die Oberösterreicher bestreiten ab 21.00 Uhr ihr Hinspiel gegen AZ Alkmaar - wir berichten per Liveticker.

Die Rückspiele vor Heimpublikum stehen in der kommenden Woche auf dem Programm.

