LASK-Trainer Ismael: "Wir wissen, was auf der Gugl möglich ist"

Die Reaktionen der Spieler nach dem Abpfiff fielen gedämpft aus. Das späte 1:1 durch ein unglückliches Handspiel James Hollands und den folgenden Elfer Teun Koopmeiners' machte eine noch bessere Ausgangslage zunichte. "Das ärgert einen, weil wir eigentlich nicht viel zugelassen haben", erklärte Gernot Trauner. Für den Kapitän war aber ebenso wie für Ismael klar, dass man am kommenden Donnerstag eine "gute Ausgangsposition" habe.

Unschuldig am Gegentreffer war jedenfalls der kurz nach der inkriminierten Szene konsultierte Videoschiedsrichter (VAR). Der kam erstmals in der laufenden Saison in der EL zum Einsatz hatte schon in der zweiten Minute einen bereits gepfiffenen Elfer gegen den LASK rückgängig gemacht. "Es war eine faire Entscheidung", gestand Holland.

"War nicht schön anzuschauen"

So klaglos der VAR funktionierte, so sorgten die widrigen äußeren Bedingungen für Gesprächsstoff. Der Wind in Nordholland zeigte sich von seiner erbarmungslosen Seite. "Es war sicher nicht schön anzuschauen. Es war auch am Platz nicht schön zu spielen", beschrieb Trauner das Szenario. "Es war schwierig, die Bälle abzuschätzen. In der ersten Hälfte, als wir gegen den Wind gespielt haben, hast du fast keine Bälle hinter die Abwehr spielen können, weil er immer stehengeblieben ist."

LASK-Kapitän Gernot Trauner im Duell mit Alkmaar-Stürmer Myron Boadu Bild: APA

Volle Unterstützung der Fans

850 LASK-Fans feierten ihre Mannschaft nach dem Schlusspfiff, die Spieler konnten sich aber nicht so ausgelassen freuen: So nah war der LASK am Auswärtssieg im Sechzehntelfinale der Europa League in Alkmaar. Durch das Auswärtstor von Marko Raguz nahmen die Athletiker eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag im Linzer Stadion (18.55 Uhr) mit nach Hause. Es war eine Kopie des 1:0 beim 3:2 in Salzburg am vergangenen Freitag: James Holland warf von der rechten Seite weit in den Strafraum ein, Gernot Trauner verlängerte per Kopf.

In der Mitte geriet der bedrängte Dominik Frieser beim Abschlussversuch aus dem Gleichgewicht und traf den Ball nicht – aber dahinter stand Marko Raguz: Der Mittelstürmer schloss ab, Verteidiger Ramon Leeuwin warf sich in den Schuss und fälschte unhaltbar für Torhüter Marco Bizot ab – 0:1 (26.).

Videoreferee half dem LASK

Der Treffer fiel genau in eine Drangperiode der Hausherren. In den ersten 20 Minuten war AZ noch kaum aus der eigenen Hälfte gekommen, weil das LASK-Pressing keinen Spielaufbau zugelassen hatte – bis auf eine Schrecksekunde zu Beginn: Nach einem langen Ball in die Spitze, der durch den böigen Wind unberechenbar wurde, lief Rene Renner Stürmer Myron Boadu von hinten unglücklich in die Beine. Schiedsrichter Mattias Gestranius pfiff sofort Elfmeter. AZ-Kapitän Teun Koopmeiners stand schon zur Ausführung bereit, doch dann griff der VAR ein: Der Videoreferee, im Gegensatz zur Gruppenphase wieder im Einsatz, korrigierte die Entscheidung, weil das Foul außerhalb des Strafraums passiert war.

Gefährlich wurde der Freistoß trotzdem. Der Schütze blieb derselbe und Torhüter Alexander Schlager konnte den nassen Ball beim Schuss von Koopmeiners nicht festhalten, doch niemand stand zum Abstauben bereit.

Raguz stand hingegen beim 1:0 genau richtig. Der Treffer zeigte bei Alkmaar Wirkung, von der sich die Hausherren erst nach dem Seitenwechsel erholten. Da entwickelte sich ein Schlagabtausch: Zuerst warf sich Leeuwin in einen Schuss von Thomas Goiginger (47.), dann hielt Schlager den Vorsprung fest: Wie zu Beginn in Salzburg wurde der LASK über die Flügel mit Tempo aufgerissen, den Stanglpass lenkte Boadu auf das Tor – doch Schlager stand genau richtig (49.).Auch Bizot musste sich auszeichnen: Goigingers abgefälschten Schuss aus spitzem Winkel schlug der Torhüter mit einem Reflex weg (61.).

Schlager parierte ebenso glänzend den Schuss von Oussama Idrissi (74.), er hielt auch gegen Ferdy Druif aus kurzer Distanz nach einem Freistoß überragend (84.) – doch diese Situation hatte ein Nachspiel.

Handelfmeter zum Ausgleich

Diesmal war der Videoreferee auf Seiten der Hausherren. Referee Gestranius reagierte auf den Zuruf des VAR, der Finne schaute sich die Aktion im Strafraum am Spielfeldrand noch einmal an und entschied auf Elfmeter: James Holland, der überragend spielte, war der Ball bei der Drehung unglücklich an den Arm gesprungen. Diesmal durfte Koopmeiners tatsächlich ausführen und verwandelte ins linke Eck zum 1:1 (86.).

Mit dem Schlusspfiff vergab Philipp Wiesinger per Kopf die Chance auf das 2:1 (92.), doch auch so kann der LASK mit viel Zuversicht in das Rückspiel gehen. Mit den Anhängern im ausverkauften Linzer Stadion im Rücken ist das Achtelfinale nah.

