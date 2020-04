Steuerfreie Prämie: SPÖ vermisst "Nägel mit Köpfen"

Man wolle "nicht nur Danke sagen, sondern auch unsere Wertschätzung zeigen", begründeten LH Thomas Stelzer (ÖVP) und sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) ihre Ankündigung. Die OÖN haben berichtet.

Die rote Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer hatte bereits in der Regierungssitzung der Vorwoche eine Prämie in Form einer Auszahlung eines 15. Gehaltes beantragt. Die Abstimmung darüber wurde jedoch zurückgestellt. Am Montag sei ihr Antrag "ein weiteres Mal auf die lange Bank geschoben" worden, kritisierte sie und sprach von einer reinen Ankündigungs-Politik der ÖVP-FPÖ-Regierungskoalition.

Aus dem Büro von Stelzer hieß es, dass man derzeit alle Details einer Prämie ausarbeite. Allerdings will Schwarz-Blau kein 15. Gehalt sondern eine steuerfreie Prämie. Oberösterreich sei das erste Bundesland, das eine derartige finanzielle Vergütung einführen werde.

In Deutschland erhalten Pflegekräfte eine Corona-Prämie in Höhe von 1500 Euro. >> Mehr dazu hier

