Gemeindeordnung: Der Misstrauensantrag in Kirchdorf liefert Diskussionsstoff

Am Sonntag, eine Woche nach der EU-Wahl, werden die Gemeindebürger in Kirchdorf an der Krems wieder zu den Wahlurnen gebeten. Sie entscheiden bei einer Volksabstimmung darüber, ob Bürgermeisterin Vera Pramberger (SP) im Amt bleibt – oder nicht. Der Fall hat absoluten Seltenheitswert, Vergleichbares gab es in vergangenen Jahren nicht.