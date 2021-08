Oberösterreichs Grüne für "Raumordnungsgesetz, das den Boden endlich schützt"

Und das müsse die Landespolitik liefern, betonte Landesrat Stefan Kaineder in einer Pressekonferenz am Montag in Linz. Der Forderung, den Gemeinden Kompetenzen bei der Flächenwidmung zu entziehen, erteilte er eine Abfuhr.

Derzeit würden in Österreich 13 Fußballfelder pro Tag an Acker- und Grünflächen verbraucht. In Oberösterreich seien es rund 0,9 Hektar. Das aktuelle Regierungsprogramm des Bundes sieht vor, bis 2030 maximal 2,5 Hektar pro Tag zu versiegeln, das würde für Oberösterreich 0,4 Hektar bedeuten. "Mit dem aktuell schwarz-blauen Raumordnungsgesetz schaffen wir dieses Ziel definitiv nicht", es nütze keines der wesentlichen Instrumente, kritisierte Kaineder in der Unterlage zur Pressekonferenz. Umfragen zeigten bei den Menschen ein neues Bewusstsein für Bodenschutz über alle Parteigrenzen hinweg.

Die stellvertretende Landessprecherin Dagmar Engl stellte die Eckpunkte des Grünen Bodenschutzprogrammes vor. So müsse es landwirtschaftliche Vorrangflächen geben, die für Bauvorhaben gesetzlich tabu sind, nach dem Motto "Dort, wo unser Essen wächst, wird nicht mehr gebaut". Erholungs- und Rückzugsorte für Menschen und Lebensräume wilder Pflanzen und Tiere sollen in einem landesweiten Grünzonenplan verankert und ebenfalls nicht bebaut werden.

Eine verbindliche Festlegung von Siedlungsgrenzen im Örtlichen Entwicklungskonzept soll den Wildwuchs an Supermärkten auf der grünen Wiese stoppen. "Eine Nutzung von Leerständen würde nicht nur Boden bewahren, sondern auch die Ortszentren stärken, die Alltagswege kurz halten, den Individualverkehr reduzieren und damit auch den Klimaschutz stärken", plädierte Engl für die Belebung von Orten. Statt riesigen Parkplatzflächen vor Einkaufszentren, Supermärkten und Großbetrieben soll es künftig Hoch- oder Tiefgaragen geben.

Auch Engl sprach sich dagegen aus, den Gemeinden Kompetenzen in der Raumordnung zu entziehen. Jedoch müsste mit dem Instrument verantwortungsvoller und weitsichtiger umgegangen werden und sich die Gemeinde-Verantwortlichen von der Maxime lösen, dass Boden zum Verbauen da sei.