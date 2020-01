Grüne: Einstimmig für Kaineder

Die Kür des bisherigen Grün-Nationalratsabgeordneten zum oberösterreichischen Landesrat ist fix: einstimmig beschloss der Landesvorstand, ihn für diese Funktion zu nominieren. Als Landesrat gewählt werden muss Kaineder am kommenden Donnerstag in der Landtagssitzung, stimmberechtigt sind die Grün-Abgeordneten, weshalb auch diese Wahl als sicher gilt.

Der Dietacher Kaineder folgt Rudi Anschober nach, der in der türkis-grünen Koalition als Sozialminister nach Wien ging. Als Landesrat war der Grüne für Umweltschutz und Integration zuständig. Die Zuordnung der Ressorts für Kaineder wird ebenfalls am 30.Jänner in einer Sitzung der Landesregierung beschlossen.