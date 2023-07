Sky Shield: "Alles muss mit Neutralität vereinbar sein"

Die Debatte um Österreichs geplante Beteiligung an der europäischen Luftverteidigungsinitiative "Sky Shield" hielt auch am Montag an. Im Verteidigungsministerium hieß es, man wolle zuerst die Teilnahme unterzeichnen, erst dann werde man Gespräche führen, was Österreich zur gemeinsamen Beschaffung beitragen könne. Man betonte aber, dass "alles mit der Neutralität vereinbar sein muss".

Die FPÖ bekräftigte ihre Kritik an der Initiative, sie sei laut FPÖ-Chef Herbert Kickl eine "verheerende neutralitätspolitische Entscheidung". Dem widersprach Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP): Es sei eine Kernaufgabe Österreichs als neutraler Staat, eine umfassende Landesverteidigung sicherzustellen. "Neutralität bedeutet, wehrhaft zu sein. Mit der europäischen Initiative Sky Shield können wir, selbstverständlich im Einklang mit dem Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität, auf neue Bedrohungen und Technologien, insbesondere Drohnen und ballistische Raketen, effektiv reagieren. Auch andere neutrale Staaten überlegen, sich daran zu beteiligen", sagt Edtstadler.

"Kein Konfliktpotenzial mit der Neutralität"

Im Gespräch mit den OÖNachrichten sieht Ulf Steindl, Experte am Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik, in einer Teilnahme Österreichs an der Initiative Sky Shield "kein Konfliktpotenzial mit der Neutralität". Es gebe keine Einschränkungen für solche Kooperationen bzw. für einen gemeinsamen Einkauf, der vor allem für kleine Staaten eine große Erleichterung bringe, sagt Steindl. Es gehe nicht darum, gemeinsame Kommandostrukturen zu schaffen oder gar ausländische Truppen in Österreich zu stationieren. Das Interview in voller Länge:

