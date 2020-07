"Sie haben ja ein eigenes Hirn": Grüne Frauensprecherin fordert von Kurz Entschuldigung

"Der Bundeskanzler unterstellt einer Journalistin also sinngemäß, sie habe kein Hirn, weil sie aus der 'Zeit' zitiert. Das ist völlig inakzeptabel, respektlos und verlangt nach einer Entschuldigung", sagte Diskoski auf Twitter. Kurz hatte in einem Puls24-Interview der Moderatorin geantwortet "Aber Sie haben ja ein eigenes Hirn", weil diese den Vorwurf der "Zeit" zitiert hatte, dass die Rhetorik des Kanzlers problematisch sei.

In dem Fernsehinterview konfrontierte Moderatorin Alexandra Wachter den Kanzler unter anderem mit Kritik an seiner Rhetorik in Bezug auf die EU und an seinem Verhandlungsstil am EU-Gipfel. "Die Frage ist: Warum wird über Sie so negativ gesprochen?", sagt die Moderatorin. "Anscheinend weil wir gut verhandelt haben", antwortet der Kanzler. " Aber wenn Sie sagen, es stört Sie die Rhetorik oder ..." – "Mich stört gar nichts, ich habe nur zitiert." – "Aber Sie haben gerade gesagt, meine Rhetorik sei problematisch", so Kurz. – "So steht es in der 'Zeit', das war, was ich zitiert habe. – "Aber Sie haben ja ein eigenes Hirn. Sie müssen ja nicht –", sagt der Kanzler daraufhin. Den Satz vollendet er nicht, da ihn die Moderatorin unterbricht.

Interventionen aus dem Kanzleramt

Die Aussage wurde aus dem Interview entfernt. Laut APA-Informationen soll es zuvor Interventionen aus dem Bundeskanzleramt gegeben haben. Für die TV-Ausstrahlung wurde die Passage vom Privatsender dann entfernt. Online ist das vollständige Interview mittlerweile zu sehen. Von der Opposition und der NGO Reporter ohne Grenzen kam heftige Kritik.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.