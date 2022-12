Pensionsalter steigt für Frauen ab Jahrgang 1964

ÖVP und Grüne haben mit einem bereits im Sozialausschuss des Nationalrats eingebrachten Antrag zuletzt die ab 2024 geplante schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen präzisiert. Demnach sind nun nach dem 1. Jänner 1964 geborene Frauen die Ersten, für die ein späteres Antrittsalter gilt.

Sie können ab 2024 nicht mit 60, sondern erst mit 60,5 Jahren regulär in Pension gehen. Das gilt für alle bis 30. Juni 1964 Geborenen. Das Antrittsalter steigt für alle Jüngeren in Halbjahresschritten, wer also zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1964 geboren ist, kann dann erst mit 61 in Pension gehen, zwischen 1. Jänner 1965 und 30. Juni Geborene mit 61,5 Jahren und so weiter. Für alle Frauen, die nach dem 30. Juni 1968 geboren sind, gilt dann bereits das gleiche Pensionsantrittsalter wie für Männer, nämlich 65.

Angleichung bis 2033

Somit ist die Angleichung beim Pensionsantritt von Männern und Frauen im Jahr 2033 abgeschlossen. Beschlossen wurde diese Anpassung schon 1992 unter dem damaligen SP-Bundeskanzler Franz Vranitzky mittels Verfassungsgesetz, die Regierungsparteien haben nun nur die Daten exakt fixiert und dabei den Kreis der Betroffenen um ein Geburtsmonat verkleinert. Die entsprechende Tabelle soll nun eben einfachgesetzlich fixiert werden.

Laut VP-Parlamentsklub wird mit dieser Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, die im Jänner-Plenum beschlossen werden soll, lediglich klargestellt, dass die Regelung so bleibt, wie im Verfassungsgesetz vorgesehen.

Frauen-Pensionsantrittsalter nach Geburtsdatum:

1. Jänner 1964 bis 30. Juni 1964: 60,5. Lebensjahr

1. Juli 1964 bis 31. Dezember 1964: 61. Lebensjahr

1. Jänner 1965 bis 30. Juni 1965: 61,5. Lebensjahr

1. Juli 1965 bis 31. Dezember 1965: 62. Lebensjahr

1. Jänner 1966 bis 30. Juni 1966: 62,5. Lebensjahr

1. Juli 1966 bis 31. Dezember 1966: 63. Lebensjahr

1. Jänner 1967 bis 30. Juni 1967: 63,5. Lebensjahr

1. Juli 1967 bis 31. Dezember 1967: 64. Lebensjahr

1. Jänner 1968 bis 30. Juni 1968: 64,5. Lebensjahr

nach dem 30. Juni 1968: 65. Lebensjahr

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper