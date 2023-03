Kärnten: Kaiser geht gestärkt in Sondierungen

Das Gremium hat Kaiser am Dienstag einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Er habe nach der Landtagswahl einen Tag lang sehr intensiv über einen Rücktritt nachgedacht, sagte Kaiser, der mit 38,9 Prozent unter der selbst gelegten Erfolgslatte von 40 Prozent für die SPÖ geblieben war. Am Ende sei er aber zum Schluss gekommen: "Eine Familie lässt man nicht im Stich."

In der Kärntner SPÖ konnte man dem Ergebnis mittlerweile auch Positives abgewinnen. Immerhin gebe es einen großen Abstand zu den anderen Parteien. Und das Ergebnis sei das zweitbeste bei Landtagswahlen seit 1989, sagte Kaiser. Man habe einen "sehr eindeutigen Auftrag, die Geschicke des Landes weiterzuführen", hieß es gestern.

Sondieren ab heute

Das erste Sondierungsgespräch will das Team um Kaiser heute mit Erwin Angerer, dem Landesobmann der zweitplatzierten FPÖ, führen. Morgen folgt ein Treffen mit dem VP-Team von Martin Gruber, dem bisherigen Partner in der Landesregierung. Gruber will auch bei der FPÖ und beim Team Kärnten von Gerhard Köfer "inhaltliche Überschneidungen abklopfen".

Gemessen an den Signalen vom Wahlsonntag und auch davor gilt die Neuauflage einer rot-schwarzen Koalition als wahrscheinlichstes Szenario. Theoretisch wäre auch ein Zweierbündnis von SPÖ und Team Kärnten möglich.

Als loses Datum, bis wann die mögliche neue Landesregierung stehen soll, nannte Kaiser sechs Wochen nach der Wahl. Dann soll spätestens der neue Landtag konstituiert sein.

