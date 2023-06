Doskozil: "Kapitel Bundespolitik für mich ein für alle mal abgeschlossen"

Damit sei das Kapitel Bundespolitik für ihn ein für alle Mal abgeschlossen, sagte Doskozil. Er werde als Landeshauptmann vom Burgenland aus seine Kraft für die Sozialdemokratie einsetzen. Denn - und dazu rief er auch alle Genossen auf - ab dieser Minute müsse man daran arbeiten, die Sozialdemokratie wieder aufzurichten.

Von Gerüchten, dass die Auszählung möglicherweise nicht richtig gemacht wurde, habe er am Vormittag erfahren, so Doskozil. Um 14 Uhr wurde noch einmal ausgezählt und die Protokolle kontrolliert: "Dabei ist das Ergebnis zutage getreten." Nicht er, sondern Andreas Babler hat die meisten Stimmen der Delegierten bekommen. Dies sei das Ergebnis eines Parteitages und daher anzuerkennen: "Daran brauchen wir gar nicht zu rütteln."

Er gratulierte Andreas Babler und rief auch seine Unterstützer dazu auf, jetzt "nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern umso mehr für eine geeinte Sozialdemokratie zu kämpfen." Es gehe nun nicht darum, auf einzelne Personen mit dem Finger zu zeigen und Fehler zu suchen: "Das ist nicht angebracht. Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation." Nun gehe es darum, sich zusammenzureißen. Häme und Spott müsse man sich nun ohnehin gefallen lassen: "Das ist leider Gottes so." Zum Schluss gab sich Doskozil zuversichtlich: "Es wird auch wieder schönere Zeiten für die Sozialdemokratie geben."

Video: Ergebnis von Parteitag falsch

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema Innenpolitik Fehler bei SPÖ-Auszählung: Babler zum Sieger erklärt WIEN. Andreas Babler ist nun doch Chef der SPÖ. Denn man hat bei der Auszählung am Parteitag in Linz die Stimmen vertauscht. Fehler bei SPÖ-Auszählung: Babler zum Sieger erklärt

Mehr zum Thema Innenpolitik So reagiert das Netz auf das SPÖ-Wahlchaos WIEN. Nach der überraschenden Wendung in der SPÖ-Vorsitzendenwahl ist nun doch Andreas Babler der Sieger vor Hans Peter Doskozil. So reagiert das Netz auf das SPÖ-Wahlchaos

Mehr zum Thema Innenpolitik Innenpolitik Chaos in der SPÖ: Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog WIEN. Nach einem Fehler beim Auszählen der Stimmen ist Andreas Babler nun doch Chef der SPÖ. Chaos in der SPÖ: Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper