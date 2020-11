Blaue Sorgen: Identitäre und Schnitzel

In den 17 Monaten der Regierungsbeteiligung hat die FPÖ versucht, sich von den rechtsextremen Identitären zu distanzieren. Was in einen Vorstandsbeschluss mündete, der es aktiven Identitären verbietet, gleichzeitig Parteifunktionäre zu sein. Der Fall des 17-jährigen Salzburgers Roman M., der den Identitären nahestehen soll und bei der FP-Jugend andockte, ließ nun die Diskussion neu entflammen.

Man habe in türkis-blauen Zeiten auf Zuruf von Kanzler Sebastian Kurz (VP) den Fehler eines Rückzugsgefechts gemacht. "Mit dieser Distanziererei ist es jetzt definitiv vorbei", sagte FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz im rechten Magazin "Info Direkt". Mit dem genannten FP-Jungpolitiker werde ein Österreicher mit einwandfreiem Leumund durch den Dreck gezogen. Seine "rote Linie" sei das Strafgesetzbuch, der Rest sei freie Meinungsäußerung, sagte Schnedlitz in Bezug auf die Identitären.

FP-Obmann Norbert Hofer erinnerte gestern an den eingangs erwähnten Vorstandsbeschluss. Daran "hat sich nichts geändert". Schnedlitz sprach daraufhin von Missinterpretation. Seine Aussage habe sich nur auf den konkreten Fall in Salzburg bezogen.

Backerbsensuppe abgeholt

In einer anderen Causa überlegt der FP-Abgeordnete Christian Hafenecker Gegenwehr. Hafenecker hat am Samstag in seiner Heimatgemeinde Kaumberg (NÖ) in einem Gasthaus ein Bier getrunken. Er wurde mit acht weiteren Personen in dem Lokal von der Polizei erwischt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen einer unerlaubten Zusammenkunft nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz. Hafeneckers Rechtfertigung: Er habe auf Essen zum Abholen, eine Backerbsensuppe und Schnitzel, gewartet. Sollte die Anzeige eingehen, prüfe er einen Einspruch.

