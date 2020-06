50 Milliarden Euro: Regierung schnürt ein Corona-Paket mit "Mega-Wumms"

Angesichts der Fülle an Zahlen, die bei der Pressekonferenz nach der zweitägigen Regierungsklausur genannt wurden, fiel es nicht allen leicht, den Überblick zu behalten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) fasste schließlich zusammen: Gemeinsam mit den bereits geplanten 38 Milliarden Euro für Rettungsprogramme wird das Corona-Paket um weitere zwölf Milliarden Euro für Entlastungen und Investitionen aufgestockt. Oder, wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gewohnt pointiert formulierte: "Wenn Deutschland ein Paket mit Wumms hat, dann ist unseres eines mit Mega-Wumms."

Viele der Maßnahmen waren bereits in den vergangenen Tagen bekannt geworden, die Minister erläuterten gestern noch Details und Präzisierungen. So wird laut Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) bereits an einer Wohnbauinvestitionsbank gearbeitet. Diese soll Mittel von der Europäischen Investitionsbank abrufen und Haftungen von bis zu 500 Millionen Euro übernehmen. Schramböck sieht hier ein Potenzial für 25.000 Wohnungen.

"Zwei Klima-Milliarden"

Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) rechnete vor, dass es gleich zwei Klima-Milliarden gebe. Neben schon präsentierten Projekten den öffentlichen Verkehr betreffend verwies sie etwa auf 750 Millionen Euro für thermische Sanierung. Für erneuerbare Energien werden zusätzlich 260 Millionen Euro in die Hand genommen.

Vielfach beworben wurde auch noch einmal die – auf ein halbes Jahr befristete – Investitionsprämie, deren volle 14 Prozent ausgeschöpft werden können, wenn in Digitalisierung, Ökologisierung und Life Science Geld hineingesteckt wird. Eingereicht werden kann von Anfang September bis Anfang März kommenden Jahres.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) strich die degressive Abschreibemöglichkeit hervor – ebenfalls ein erst bei der Klausur fixiertes Konzept. Damit werde man bei einer Investition gleich zu Beginn bis zu 30 Prozent abschreiben können. Blümel geht davon aus, dass mit dieser Maßnahme Geld in Umlauf gebracht wird. Diese wird übrigens unbefristet eingeführt.

Neben dem Wirte- und Künstler-Paket mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf fünf Prozent, der Einmalzahlung für Arbeitslose, der vorgezogenen Steuerreform und den 100 Euro Negativsteuer wird es wie bereits berichtet auch einen Familienbonus von 360 Euro pro Kind geben. Angekündigt wurde zudem ein "Digitalisierungsschub" für Schulen in der Höhe von 200 Millionen Euro bis 2022. Details werden heute präsentiert.

Schuldenquote steigt

Durch die Maßnahmen wird die Schuldenquote auf über 90 Prozent steigen. "Ich bin sicher, dass wir mit einem starken Wirtschaftswachstum auch wieder ein Sinken der Schuldenquote schaffen", gab sich Kurz zuversichtlich. Kogler verwies auf die günstige Zinslage: "Es gibt Schlimmeres, als null Prozent Zinsen zu zahlen. Natürlich kosten die Investitionen jetzt etwas, aber nicht zu investieren, kostet sicher viel mehr."

Wenig Lob von der Opposition: „Zu spät und zu wenig“

Während sich Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung mit dem vorgelegten Konjunkturpaket der Regierung sehr zufrieden zeigten, lässt die Opposition kein gutes Haar an den Maßnahmen.

Diese kämen „zu spät und nicht umfassend genug“, kritisierte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner das Ergebnis der Regierungsklausur: „Für viele der angekündigten Maßnahmen kommt das Geld erst im Herbst bei den Betroffenen an.“ Die SPÖ will daher an den beiden Parlamentstagen heute und am Donnerstag eine Reihe von Anträgen einbringen, unter anderem für eine Lohnsteuersenkung, die schon ab 1. Juli Erleichterung bringen soll, ein Lehrlingspaket und die bereits mehrfach geforderte Erhöhung des Arbeitslosengeldes um durchschnittlich 300 Euro.

Die Regierung leiste keine rasche und effiziente Hilfe, sagte auch FP-Klubobmann Herbert Kickl. Er präsentiert einen eigenen Vier-Punkte-Plan, der eine volle Entschädigung nach dem Epidemiegesetz, einen 1000-Euro-Österreich-Gutschein, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes und eine generelle Halbierung der Mehrwertsteuer vorsieht.

„Eine Vielzahl an Überschriften“ nannte Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger die Fülle der angekündigten Maßnahmen. Entscheidend sei, dass „das Geld und die Hilfe auch zielgerichtet bei den Menschen ankommen“. Daran habe sie aber Zweifel, betonte die Parteichefin und forderte die Einsetzung eines zentralen Wirtschaftskoordinators.

Sehr erfreut ist hingegen der Bauernbund. Es handle sich um das „größte Entlastungspaket seit vielen Jahren für die Bauernfamilien“, sagte Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Auch Senioren- und Familienbund begrüßten die Maßnahmen. Die Caritas vermisst hingegen eine nachhaltige Sozialpolitik. (eiba)