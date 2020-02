USA töten den Chef der Al-Kaida im Jemen

Über seinen Tod gab es seit Tagen Spekulationen, jetzt bestätigt der US-Präsident: "Die Operation gegen den Chef des mächtigsten Ablegers des Terrornetzwerks Al-Kaida im Jemen ist gelungen", sagte Donald Trump, der den Tod Qasim al-Rimi als persönlichen Erfolg feierte.

Al-Rimi stand seit Juni 2015 an der Spitze der Terrorgruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel, die als mächtigster Ableger des Al-Kaida-Netzwerkes gilt. Auf den Terroristen war eine Belohnung in Höhe von bis zu zehn Millionen US-Dollar ausgesetzt. Die US-Behörden bringen ihn mit zahlreichen Anschlägen in Verbindung. Darunter der Angriff auf die US-Botschaft im Jemen 2008 mit 16 Toten.

Durch seinen Tod rücke das Ende der Bedrohung durch das globale Terrornetzwerk näher, sagte US-Präsident Trump, der die Tötung des Terroristen einmal mehr für seinen Wahlkampf ausschlachten wird. Bereits im Jänner war auf Trumps Befehl hin der Chef der iranischen Kuds-Einheiten, Kassem Soleimani, in Bagdad getötet worden.

