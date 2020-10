Deutschland: Sperrstunde 23 Uhr in Risikogebieten

Bild: VIA REUTERS

Mit drastischen Maßnahmen will Deutschland auf die stark steigenden Zahlen der Corona-Infektionen reagieren. Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin haben sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer unter anderem auf eine Sperrstunde für die Gastronomie geeinigt.

In Städten und Gegenden mit stark steigenden Corona-Zahlen soll es künftig generell eine Sperrstunde um 23 Uhr in der Gastronomie geben. Dies soll ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelten. Bars und Clubs würden dann geschlossen werden.

In Regionen mit stark steigenden Zahlen sollen private Feiern künftig zudem generell auf maximal zehn Teilnehmer und zwei Hausstände begrenzt sein. Ab einer Inzidenz von 35, also 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, gilt demnach eine ergänzende Maskenpflicht, und zwar dort, wo Menschen nahe und über einen längeren Zeitraum zusammenkommen.

Streit um Beherbergungsverbot

Lokale, Bars und Clubs gelten unter Infektionsgesichtspunkten als riskant, weil sich hier viele Menschen auf engem Raum aufhalten. Insbesondere wenn viel Alkohol getrunken wird, würden die Abstandsregeln erfahrungsgemäß seltener eingehalten, heißt es. Das Problem bestehe gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, weil die Wirte im Freien keine Tische mehr aufstellen könnten. Die Sperrstunde würde aber auch viele Restaurants treffen, die bereits sorgfältige Sicherheitskonzepte ausgearbeitet haben und diese auch anwenden.

Mehrere Städte mit hohen Zahlen von Corona-Neuinfektionen haben schon Sperrstunden verhängt. So müssen in Berlin seit vergangenem Wochenende Restaurants, Bars und Kneipen von 23 bis 6 Uhr morgens geschlossen bleiben. Auch in Bremen gibt es eine solche Regelung.

Bis zuletzt – bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es noch keine Einigung – versuchten vor allem die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Sachsen, Armin Laschet und Michael Kretschmer (beide CDU), das sogenannte Beherbergungsverbot zu kippen. Dieses sieht vor, dass Menschen, die aus Risikogebieten in Deutschland kommen, nur übernachten dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Corona in Deutschland

5132 bestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden waren es am Dienstag. Zum Vergleich: Im Schnitt der vergangenen Woche waren es noch 2828 Fälle in 24 Stunden.

620 Personen werden aktuell intensivmedizinisch behandelt, eine Woche davor waren es 450. Aber: Insgesamt sind noch 9000 Intensivbetten frei.

334.585 Infektionen wurden bisher insgesamt nachgewiesen, 281.900 Menschen sind bereits wieder genesen. Und es gab 9677 Tote.