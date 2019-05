Demonstrationen gegen Nationalisten

In Österreich beteiligt sich die Plattform "Aufstehn.at" an dem Bündnis, das ein Zeichen gegen Nationalismus in der EU setzen will.

So soll am Sonntag ab 14 Uhr in Wien demonstriert werden, die Veranstalter rechnen mit 5000 bis 10.000 Teilnehmern. In Steyr ist bereits am Vormittag eine Demonstration angemeldet, demonstriert wird auch in mehreren deutschen Städten sowie etwa auch in Bukarest und Malmö. Dem Bündnis gehören 250 Initiativen an.