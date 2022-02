Video: Sturm "Zeynep" blies Lkw bei voller Fahrt um

Es sind dramatische Aufnahmen, die das britische Transportunternehmen TLC kürzlich auf seinen Social Media Kanälen teilte. Zu sehen ist, wie ein tonnenschwerer Lastwagen bei voller Fahrt auf der Autobahn von einer Sturmböe erfasst wird und wie ein Spielzeugwagen umstürzt. Der Fahrer überstand den Vorfall unverletzt. Er konnte mit Hilfe eines Zeugen unversehrt, aber geschockt, aus der Kabine befreit werden, informierte das Unternehmen.

Sturm "Zeynep" hat in weiten Teilen Europas große Schäden angerichtet. in Großbritannien wurden Rekordgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h gemessen. 14 Menschen kamen in Deutschland, Belgien, Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Polen bis Samstagmittag ums Leben, zumeist durch auf Fahrzeuge gestürzte Bäume. Hunderte Flüge, Züge und Fährverbindungen fielen wegen des Sturms "Zeynep" mit seinen gebietsweise orkanartigen Böen aus. Hunderttausende Menschen waren zeitweise ohne Strom.