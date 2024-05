Gemeinde auf Sardinien erlaubt Hochzeiten für Nudisten

Hochzeit am Traumstrand – ohne Kleidung, aber mit viel Liebe.

Die Gemeinde San Vero Milis im Norden der Insel erlaubt als erste Kommune in Italien, dass sich Paare an einem FKK-Strand ohne Kleidung trauen lassen können. Bürgermeister Luigi Tedeschi hat sich mit der Gesetzgebung und erforderlichen Genehmigungen befasst und einen Ratsbeschluss ausgearbeitet, der den FKK-Strand von Is Benas nun zum Schauplatz einer standesamtlichen Hochzeit macht.

Deutsches Paar gab Anstoß

Den Anstoß dazu gab ein deutsches Paar mit seinem Wunsch, am Ende des Sommers unbekleidet heiraten zu können, berichteten lokale Medien. Der Strand von Is Benas ist einer von sechs FKK-Stränden auf Sardinien, zwei weitere werden demnächst eingerichtet. "Sardinien ist ein wahres Paradies für diejenigen, die gerne in engem Kontakt mit der Natur leben. Wir wollen für die Entwicklung eines aktiven und umweltverträglichen Tourismus arbeiten", erklärte Tedeschi laut Medienangaben.

"Kultur der Nacktheit" fördern

Die Initiative wird vom italienischen FKK-Verein Nudiverso unterstützt, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch Festivals und Initiativen "die Kultur der Nacktheit" in Italien zu verbreiten und zu fördern. Nacktbaden ist in Italien nur an einigen, extra gekennzeichneten Strandabschnitten erlaubt.

Lokalisierung: San Vero Milis liegt im Norden Sardiniens

