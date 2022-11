"Denver-Clan"-Blondine Linda Evans wird 80

Ein großes Jubiläum feierte Hollywood-Berühmtheit Linda Evans bereits im vergangenen Jahr – unter dem wohl ebenso berühmten Namen Krystle Carrington: Es war der 40. Geburtstag des Beginns der Hit-Serie "Denver-Clan". Die Kult-Soap machte Evans in der Rolle der engelsgleichen, blonden Ehefrau von Blake Carrington berühmt. Die Seifenoper um die Rivalität der beiden reichen Familien Carrington und Colby und deren Ölfirmen im Staat Colorado wurde auch in Deutschland und Österreich populär. Es ging um Geld, Macht und Sex – 218 Folgen lang. Die Rolle brachte Evans einen Golden Globe ein.

Landleben mit Garten und Hund

Das ist alles lange her. Kommenden Freitag, 18. November, feiert Evans ihren 80. Geburtstag. Vom Showbusiness hat sich die Schauspielerin längst zurückgezogen, von kleinen Gastrollen abgesehen. Sie lebt weitab von Hollywood auf einem ländlichen Anwesen im US-Staat Washington. Ihren Fans zeigt sich die TV-Ikone aber immer noch mit perfekt gestylter blonder Frisur. Auf Instagram postet Evans Bilder von ihrem Landhaus oder mit Hund im Garten. Sie teilt Lebensweisheiten und gelegentlich auch Glamour-Shots aus alten Zeiten. Fans aus aller Welt reagieren mit netten Kommentaren, viele davon auf Deutsch.

In der Rolle der Krystle Carrington wurde sie in den 1980er-Jahren berühmt. Bild: Archiv

Evans, einst als eine der schönsten Frauen Amerikas hofiert, hat ein turbulentes Leben hinter sich. Der Vater starb, als sie 15 war. Als Teenager habe sie Schauspielklassen besucht, um ihre Schüchternheit zu überwinden, heißt es auf ihrer Website (www.lindaevansofficial.com).

Hollywood wurde durch einen Werbespot auf die hübsche, brünette Schülerin aufmerksam. Sie ließ die letzten Buchstaben ihres Familiennamens Evanstad fallen, färbte die Haare blond und erhielt 1965 die Hauptrolle in dem erfolgreichen TV-Western "The Big Valley". Mit 25 Jahren heiratete Evans den Schauspieler und Regisseur John Derek, dessen Ehe mit Bond-Girl Ursula Andress kurz zuvor geplatzt war. Nur wenige Jahre später entdeckte und verliebte sich Derek in ein 16-jähriges Starlet, die spätere Bo Derek. Auch Evans’ zweite Ehe mit einem Grundstücksmakler in den 1970er-Jahren hielt nicht lange. In den 1990er-Jahren war sie dann mit dem "New Age"-Musiker Yanni zusammen. Alle Beziehungen blieben kinderlos.

Mit dem Bild der perfekten Glamour-Queen räumte der "Denver-Clan"-Star später in Interviews auf. Sie habe jahrelang Depressionen gehabt, dann chronische Rückenschmerzen, sagte Evans 2016 in der Fernsehsendung "Entertainment Weekly". Auch im Interview mit der Zeitschrift "People" sprach sie 2021 über schwere Lebenskrisen. "Ich musste mir meinen Weg zurück wirklich erkämpfen."