Im schwarz-grünen Tumult um das Renaturierungsgesetz gibt es zwei unverrückbare Orientierungspunkte: Am Montag fiel der Startschuss für den entfesselten Parteienwettbewerb, und der wird am 29. September mit der Nationalratswahl enden. In Sachen Profilschärfung haben sich alle Streitparteien bedient.